РБК: в России могут запретить разработку ИИ с неприемлемым риском безопасности

Профильная рабочая группа из юристов, представителей консалтинговых компаний и участников рынка по развитию искусственного интеллекта разработала проект законодательного регулирования ИИ в России, сообщает РБК со ссылкой на пять источников.
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