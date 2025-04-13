В Баварии жители возмутились заполнением их деревни беженцами

Немецкую деревню Гунцесрид-Зеге (земля Бавария, район Верхний Алльгой) с населением всего 79 человек власти Германии решили «пополнить» 45 беженцами, что вызвало резкое недовольство местных жителей, 13 апреля сообщает немецкая газета Bild.
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