🌴☀️ Пробуждение курорта: Как набережную Ялты готовят к туристическому сезону В городе очищают памятники и фонтаны, высаживают цветы.
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🌴☀️ Пробуждение курорта: Как набережную Ялты готовят к туристическому сезону В городе очищают памятники и фонтаны, высаживают цветы.