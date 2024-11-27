Более 5,5 млн упаковок БАД с мелатонином и симетиконом были заблокированы в реализации

По требованию Роспотребнадзора оператором государственной системы маркировки «Честный знак» была приостановлена возможность розничной продажи биологически активных добавок к пище, содержащих запрещенные при производстве такой продукции — мелатонин и симетикон.
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