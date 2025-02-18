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salekhard.online

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В Салехарде приступают к строительству двух многоквартирных домов для 300 семей

В Салехарде приступают к строительству двух многоквартирных домов для 300 семей

Один из домов будет возведен на улице Восход. Это здание будет иметь переменную этажность — три и четыре этажа, в нем расположатся 112 квартир с различными планировками.

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