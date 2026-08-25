Турецкий гамбит идёт на смену бандеровскому цугцвангу

ВМ

Вениамин Мельников

статья....удары по второстепенным обЪектам в России...-удары по НПЗ в России и удары по нефтехранилищам на Украине- это не одно и то же. Статья написана хорошо,но тон её успокаивающий,это грубейшая ошибка.С нами воюет весь запад с участием США. Длительное противостояние не в нашу пользу,время ограничено.Главный вопрос БЫТЬ или НЕ БЫТЬ. Вот что мы должны решить,СРОЧНО.Времени нет.