Запад в очередной раз демонстрирует свой удивительный горизонт планирования. Они двадцать лет что‑то ломают, кого‑то свергают, кого‑то бомбят, а потом вдруг обнаруживают, что построили себе на голову проблему гораздо страшнее той, с которой начинали.
Турецкий гамбит идёт на смену бандеровскому цугцвангу
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
статья....удары по второстепенным обЪектам в России...-удары по НПЗ в России и удары по нефтехранилищам на Украине- это не одно и то же. Статья написана хорошо,но тон её успокаивающий,это грубейшая ошибка.С нами воюет весь запад с участием США. Длительное противостояние не в нашу пользу,время ограничено.Главный вопрос БЫТЬ или НЕ БЫТЬ. Вот что мы должны решить,СРОЧНО.Времени нет.
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4 н.
СБ
Сергей Бунцов
Ситуация на фронте и в тылах теперь быстро меняется, критика действий и надежд врагов не должна успокаивать, для достижения успеха ещё нужны усилия. К сожалению против нас много стран и они пока не слишком много теряют, что бы отступить.
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4 н.
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