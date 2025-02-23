О декларировании доходов.

В целях профилактики правонарушений в сфере налогового законодательства Республики Беларусь, повышения правовой и налоговой культуры граждан инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.
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