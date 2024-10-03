Для борьбы с дефицитом электроэнергии в Иркутской области создали оперативный штаб

В Иркутской области назрела серьезная проблема — дефицит электроэнергии. Эта ситуация грозит не только перебоями с отоплением в разгар зимы, но и угрожает стабильной работе предприятий, а также нормальному функционированию всей инфраструктуры региона.
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