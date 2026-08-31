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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энцо – Месси, покидающему сборную: «Ребенком я сравнивал наш возраст, чтобы понять, сможем ли мы вместе сыграть за Аргентину. Спасибо, что позволил разделить часть твоей истории»

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес выложил пост об уходе Лионеля Месси из национальной команды.

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