В Твери пройдет презентация книги о художнике Григории Сороке

В Тверском императорском дворце 15 февраля пройдет презентация книги «Художник Григорий Васильев (Сорока) – крестьянский самородок из Удомельского края», которую написал краевед и и член Союза писателей России Дмитрий Подушков.
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