ВС РФ поразили логистический центр «Чайки» с деталями для дронов под Киевом

Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Чайки» в Киевской области, на складах которого хранились детали для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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