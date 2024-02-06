Давненько не писал. Обуяла какая-то нездоровая лень, которая скорее напоминает депрессняк. Очень непросто жить в агрессивно враждебной среде годами.
Киев. Начало февраля 2024. Местные настроения в подробностях
Комментарии
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Евгений Кузнецов
Вот и получается что 90% в хохляндии это биомусор который без жалости нужно уничтожать.
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13 час.
lora karlash
Однако, не все, что на камеру говорят эти невежды и хатоскрайники- есть правда.
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11 час.
lora karlash
Невежество, неграмотность, недообразованность- играют в долгосрочную стратегию. Эту касту недалеких легко повернуть в любом направлении. Большая часть понадусеров и тех, кому есть что хранить- давно с еврозоне. Остались на украине- пенсионеры и молодежь… самая не репрезентативная часть населения…а вот адекватные и понимающие- сидят молча
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10 час.
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