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Ольховский считает, что Медведев способен дойти до полуфинала US Open

Ольховский считает, что Медведев способен дойти до полуфинала US Open

Двукратный победитель турниров Большого шлема Андрей Ольховский оценил форму российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США 2026 года.

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