Священник рассказал, что остатки пасхальных продуктов можно утилизировать

Освещается именно трапеза, а не сами куличи или яйца.Священник Александр Волков, руководитель информационной службы Московской епархии Русской Православной Церкви, рассказал о том, что делать с освященной скорлупой от пасхальных яиц, сообщает РИА Новости.
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