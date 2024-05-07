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Священник рассказал, что остатки пасхальных продуктов можно утилизировать

Священник рассказал, что остатки пасхальных продуктов можно утилизировать

Освещается именно трапеза, а не сами куличи или яйца.Священник Александр Волков, руководитель информационной службы Московской епархии Русской Православной Церкви, рассказал о том, что делать с освященной скорлупой от пасхальных яиц, сообщает РИА Новости.

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