Народная артистка России Надежда Бабкина впервые прокомментировала свой уход с Первого канала. Певица и телеведущая отметила, что мирно и без скандалов покинула проект «Модный приговор».
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