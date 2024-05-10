В прошлом году более 2,5 тысяч крымчан получили льготные путёвки в санатории

Ветеранам, инвалидам Великой Отечественной и членам их семей положен набор социальных услуг. Он включает в себя лекарственные препараты, медицинские изделия, а также путёвки на санаторно-курортное лечение, пишет «Крымская газета».
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