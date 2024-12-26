Иногда собственное имя может вызвать у человека стресс фото: Getty ImagesИмя — не просто набор звуков, а важный элемент нашей идентичности, который может оказывать значительное влияние на наше эмоциональное состояние.
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