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«Мне не нравится мое имя» — психологи объясняют, почему

«Мне не нравится мое имя» — психологи объясняют, почему

Иногда собственное имя может вызвать у человека стресс фото: Getty ImagesИмя — не просто набор звуков, а важный элемент нашей идентичности, который может оказывать значительное влияние на наше эмоциональное состояние.

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