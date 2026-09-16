В ФРГ прошла секретная встреча командования 9-ти стран по «иранской проблеме»

В Германии состоялась закрытая встреча высших военных представителей ряда стран. Сообщается, что на неё съехались офицеры из США, Израиля, Египта, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, ОАЭ, Кувейта и Иордании.
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