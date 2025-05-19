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Российский Су-57Э представят в Малайзии

Российский Су-57Э представят в Малайзии

В рамках международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая будет проходить с 20 по 24 мая в Малайзии, будет представлена экспортная версия российского истребителя пятого поколения Су-57.

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