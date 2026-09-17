Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Девочка спросила: "А нам ничего за это не будет?" После ролика с сиротами головы не полетят – чиновников прикрывают риелторы?

Девочка спросила: "А нам ничего за это не будет?" После ролика с сиротами головы не полетят – чиновников прикрывают риелторы?

Скрин видео канал "Dmitry.Kochergin". В Кемеровской области – скандал. Семье всучили сгоревшую квартиру и повесили на них огромный долг.

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