Девочка спросила: "А нам ничего за это не будет?" После ролика с сиротами головы не полетят – чиновников прикрывают риелторы?

Скрин видео канал "Dmitry.Kochergin". В Кемеровской области – скандал. Семье всучили сгоревшую квартиру и повесили на них огромный долг.
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