Украина намерена стать колонией США официально - через утверждение Верховной радой

Украинский политолог Константин Бондаренко сообщил, что депутат Верховной рады от фракции «Слуга Народа» Александр Ковальчук лоббирует возможность конфискации бизнес-активов в пользу США и ведения американцами на Украине бизнеса на льготных условиях.