Происшествия

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В Смоленской области житель региона признан виновным в истязании малолетних детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летнего местного жителя.

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