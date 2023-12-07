БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Затулин: мы не обойдемся без мигрантов

Затулин: мы не обойдемся без мигрантов

Елена Острякова.   Российской экономике не хватает более 2 млн пар рабочих рук, заполнить вакансии могут только мигранты.

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Комментарии
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Галина Алексеева
А СВОИХ БЕЗРАБОТНЫХ НАУЧИТЬ????????????? ХА-ХА....
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7 час.
Михаил Мамонов
Затулин враг русского  народа .выслать его в чуркестан к его любимым чуркобесам. уже многие регионы в России где нормальные губернаторы доказали что без мигрантов вполне можно обойтись .
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2 час.

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