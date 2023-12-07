Елена Острякова. Российской экономике не хватает более 2 млн пар рабочих рук, заполнить вакансии могут только мигранты.
Затулин: мы не обойдемся без мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Алексеева
А СВОИХ БЕЗРАБОТНЫХ НАУЧИТЬ????????????? ХА-ХА....
Ответить
7 час.
Михаил Мамонов
Затулин враг русского народа .выслать его в чуркестан к его любимым чуркобесам. уже многие регионы в России где нормальные губернаторы доказали что без мигрантов вполне можно обойтись .
Ответить
2 час.
Свежие комментарии