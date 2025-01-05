Военкор Алехин сообщил, что ВСУ начали наступление в районе Суджи

В наступлении противник задействует танки и другую бронетехнику.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialВооруженные силы Украины (ВСУ) начали новое наступление в Курской области, написал 5 января военкор Роман Алехин в своем Telegram-канале.
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