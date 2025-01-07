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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вилья о Мбаппе: «Непросто, когда от тебя требуют забивать по четыре гола за матч. Для «Реала» и Ла Лиги большая удача иметь такого игрока»

«Я думаю, что он все еще проходит тот необходимый процесс адаптации. Смена команды, лиги, страны – всего.

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