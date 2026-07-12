Криптовалютная система Пакистана подверглась проверке на религиозной почве

Председатель Пакистанского управления по регулированию виртуальных активов (PVARA) Билал бин Сакиб призвал к продолжению диалога о порядке обращения с цифровыми активами в рамках исламского права после встречи с видным ученым муфтием Таки Усмани, который поддержал постановление, запрещающее покупки, совершаемые с использованием криптовалюты.
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