MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Криптовалютная система Пакистана подверглась проверке на религиозной почве

Криптовалютная система Пакистана подверглась проверке на религиозной почве

Председатель Пакистанского управления по регулированию виртуальных активов (PVARA) Билал бин Сакиб призвал к продолжению диалога о порядке обращения с цифровыми активами в рамках исламского права после встречи с видным ученым муфтием Таки Усмани, который поддержал постановление, запрещающее покупки, совершаемые с использованием криптовалюты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии