Криптовалютная система Пакистана подверглась проверке на религиозной почве

Председатель Пакистанского управления по регулированию виртуальных активов (PVARA) Билал бин Сакиб призвал к продолжению диалога о порядке обращения с цифровыми активами в рамках исламского права после встречи с видным ученым муфтием Таки Усмани, который поддержал постановление, запрещающее покупки, совершаемые с использованием криптовалюты.