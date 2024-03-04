Устроившего смертельную аварию в Марьине отправили в СИЗО на два месяца

С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд заключил под стражу до 2 мая 2024 года 30-летнего мужчину, совершившего ДТП в Батайском проезде, в результате которого погибла девушка.
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