Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом после того, как власти выявили его предполагаемые контакты с Израилем По данным газеты The New York Times, Израиль в течение нескольких лет тайно выстраивал отношения с Ахмадинеджадом, рассматривая его как потенциального агента разведки и возможного лидера Ирана в случае смены режима.