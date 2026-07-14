Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом после того, как власти выявили его предполагаемые контакты с Израилем По данным газеты The New York Times, Израиль в течение нескольких лет тайно выстраивал отношения с Ахмадинеджадом, рассматривая его как потенциального агента разведки и возможного лидера Ирана в случае смены режима.
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