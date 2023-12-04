(а что делать? ну нет у меня для вас другой оппозиции, нет.) Безумно интересно наблюдать за тем, что происходит сейчас с так называемой российской “оппозицией”, хотя многие в ее существование и сомневаются.
Что происходит с российской “оппозицией”
Комментарии
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Nikolay Stepanov
А чего от оппозиции ждать? Разброд и шатания, как обычно в таких случаях. Вот и в Вильнюсе давно не собираются русофобы отъявленные, даже было правительство в изгнании сформировали, и что-то не слышно их фантазий о смене "режима".
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14 час.
Nikolay Stepanov
Прежде, чем соваться в политику, нужно иметь голову, как у Ленина. Искатели приключений всегда кончали свю жизнь в тюрьме или на плахе.
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12 час.
Виталий Кирпиченко
А ведь надо менять власть!
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10 час.
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