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Хэнифин перешел в «Вегас», «Калгари» получил взамен Мироманова и выбор в 1-м раунде драфта-2025

Взамен «Флэймс» получили выбор в 1-м раунде драфта-2025, защитника Даниила Мироманова и условный выбор в 3-м раунде драфта-2025 (если «Вегас» выйдет во 2-й раунд Кубка Стэнли-2024, «Калгари» получит пик не в 3-м, а во 2-м раунде).

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