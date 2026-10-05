Austrian candidate vows return of 'Moctezuma's Headdress' to Mexico

A candidate for the presidency of Austria says he'll return an iconic museum piece known as "Moctezuma's Headdress" to Mexico if elected.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым