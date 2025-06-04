Трамп попросил лидера республиканцев в Сенате не рассматривать законопроект о санкциях против России

Глава комитета по делам вооружённых сил Сената Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) заявил, что президент Дональд Трамп попросил однопартийцев не ставить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, в том числе за счёт применения рестрикций против третьих стран.