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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» предложил 5 млн евро за Карпукаса, «Локо» раздумывает. Ранее хавбека не продали за 4,5 млн (Иван Карпов)

« Зенит » предложил « Локомотиву » 5 млн евро за Артема Карпукаса , пишет инсайдер Иван Карпов . Ранее сообщалось , что петербуржцы прекратили переговоры по трансферу полузащитника, считая, что игрок с истекающим через год контрактом не стоит больше 4,5 млн (плюс бонусы).

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