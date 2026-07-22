«Зенит» предложил 5 млн евро за Карпукаса, «Локо» раздумывает. Ранее хавбека не продали за 4,5 млн (Иван Карпов)

« Зенит » предложил « Локомотиву » 5 млн евро за Артема Карпукаса , пишет инсайдер Иван Карпов . Ранее сообщалось , что петербуржцы прекратили переговоры по трансферу полузащитника, считая, что игрок с истекающим через год контрактом не стоит больше 4,5 млн (плюс бонусы).