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Говырин заявил о начале начисления родителям пенсионных баллов за всех детей

Говырин заявил о начале начисления родителям пенсионных баллов за всех детей

Алексей Говырин отметил, что родителям с 1 января начали начислять пенсионные баллы за всех детей. Как пояснил депутат Госдумы, теперь в стаж может входить уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет, независимо от того, сколько детей в семье.

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