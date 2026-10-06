Говырин заявил о начале начисления родителям пенсионных баллов за всех детей

Алексей Говырин отметил, что родителям с 1 января начали начислять пенсионные баллы за всех детей. Как пояснил депутат Госдумы, теперь в стаж может входить уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет, независимо от того, сколько детей в семье.