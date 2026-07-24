РИА Новости: БПЛА «Севера» сожгли более 50 складов ГСМ и боеприпасов ВСУ в июле

Начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта рассказал, что бойцы из расчётов БПЛА группировки войск «Север» уничтожили более 50 складов ГСМ и боеприпасов боевиков ВСУ в Харьковской области в июле.