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РИА Новости: БПЛА «Севера» сожгли более 50 складов ГСМ и боеприпасов ВСУ в июле

РИА Новости: БПЛА «Севера» сожгли более 50 складов ГСМ и боеприпасов ВСУ в июле

Начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта рассказал, что бойцы из расчётов БПЛА группировки войск «Север» уничтожили более 50 складов ГСМ и боеприпасов боевиков ВСУ в Харьковской области в июле.

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