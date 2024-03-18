Главой Управления экономразвития Рязани стал Максим Степанов

"Ранее он работал в Рязанском государственном радиотехническом университете, Корпорации развития Рязанской области, занимался цифровой трансформацией в Высшей школе государственного управления РАНХиГС", - представил нового чиновника Виталий Артемов, рассказав основные вехи его карьеры.
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