Легендарная «Дорога жизни» Блокада Ленинграда началась 08 сентября 1941 года, когда фашистские войска, захватив Шлиссельбург, отрезали сухопутное сообщение между городом и страной.
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Легендарная «Дорога жизни» Блокада Ленинграда началась 08 сентября 1941 года, когда фашистские войска, захватив Шлиссельбург, отрезали сухопутное сообщение между городом и страной.
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