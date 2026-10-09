Лерчек обокрали на 14 миллионов, измятых у нее

На блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее семью обрушилась череда тяжелых испытаний. Недавно 34-летнюю звезду соцсетей приговорили к пяти годам условно и огромному штрафу по делу об отмывании миллионов за границу, однако на этом проблемы не закончились.
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