Вор должен отбыть от звонка до звонка: как оценят выход Шакро по УДО

ТАСС/Сергей Бобылев Исследователь тюремной субкультуры, кандидат юридических наук, доцент Юрий Блохин в беседе с РЕН ТВ заявил, что информация о том, на каких основаниях выходит на свободу криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, противоречива.