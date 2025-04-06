Овечкина: жалко, что папы нет с нами, он много вложил в Сашу и был бы очень рад

Мать российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина заявила, что испытала гордость после установленного сыном рекорда, а также выразила сожаление, что это событие не смог увидеть ушедший из жизни отец хоккеиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии