Овечкина: жалко, что папы нет с нами, он много вложил в Сашу и был бы очень рад

Мать российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина заявила, что испытала гордость после установленного сыном рекорда, а также выразила сожаление, что это событие не смог увидеть ушедший из жизни отец хоккеиста.