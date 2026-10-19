Армия мигрантов не просто завербована, но и легализована в России. Между тем ущерб от массового фиктивного трудоустройства иностранцев не ограничивается лишь миллиарднымиОсновная угроза - мы теряем контроль за миграционными потоками, эти люди остаются в тени.
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Во многом виноваТ Zaтуллин и его доча.
Мигрантами захвачены все торговые площади. Понастроены некие многоэтажные павильоны, в которых используются только первые этажи, остальные несколько этажей не понятно что там происходит и местное население туда не запускают. ТАМ СКЛАДЫ, ИЛИ ЖИВУТ МИГРАНТЫ ТАМ?!! Что они делают и что там хранят?!! ПОЧЕМУ российские спецслужбы смотрят на это все "сквозь пальцы"? И ВЕРХОВНЫЕ ВЛАСТИ О ЧЕМ ДУМАЮТ?!
Чисто по русски-сначала создать проблемы а потом их преодолевать
не могут в своей стране заработать денег на жизнь так не надо плодиться как кролики, более того это средневековье, когда в чужой стране свои порядки устанавливать, надо выгонять, белые люди создают цивилизацию, а эти радикальные собрались этим пользоваться.
Закрыть границы и выгнать этих тварей из страны. Сколько можно кормить этих уродов.
Обнулить проданные паспорта с 1991г., рабочая виза, как во всем мире