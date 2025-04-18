БлокнотРУ Сейчас с нападавшим подростком и его родителями работают следователи, выясняют мотивы.
Шестиклассник-иноземец разбил 69-летней учительнице голову молотком в Подмосковье
Комментарии
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Гулька
А семейка эта все еще живет в России? До каких пор таких уродов будут пестовать у нас как несмышленных младенцев?
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3 час.
Геннадий Сытник
Ты, урод, ещё скажи, что этого не было, педрила.
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2 час.
Юрий Белов
Не подушкой ведь бил ! Если молотком - значит умысел на УБИЙСТВО ! Не по спине , не по руке бил - а ПО ГОЛОВЕ ! Ребёнок же , пальчиком ему погрозят - и отпустят ?! Да с такими мыслями и замашками - далеко не ребёнок ! Учитывая ОСОБУЮ ТЯЖЕСТЬ содеянного - ЗАСАДИТЬ НАДОЛГО ! Или вышкурить вместе с дальними и ближними родственниками из страны !
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2 час.
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