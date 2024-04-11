Что же случилось с летучими мышами и пандемиями?

Помните, когда мы все застряли по домам из-за глобальной пандемии примерно на полтора года. А потом мы просто… вроде как решили, что пандемии больше не существует? За это время вы, вероятно, слышали много репортажей о летучих мышах и о том, что они являются идеальным способом начать пандемию.