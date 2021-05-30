Как быстро чехи переобулись

Логики в действиях Праги не ищите.Вот такие новости приходят от "братьев-славян" чехов. Недавно они обвиняли Россию во всех грехах, и даже исключила наш Росатом из тендера на строительство нового энергоблока одной из двух их АЭС - "Дукованы".