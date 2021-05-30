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Как быстро чехи переобулись

Как быстро чехи переобулись

Логики в действиях Праги не ищите.Вот такие новости приходят от "братьев-славян" чехов. Недавно они обвиняли Россию во всех грехах, и даже исключила наш Росатом из тендера на строительство нового энергоблока одной из двух их АЭС - "Дукованы".

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Natalija Osminina
Хотелось бы услышать.
Владимир Тихомиров
А пущай тогда обвинят Лондон во взрывах.Мол,они это всё..! А перед Россией извинения и т.д.!

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