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«Аль-Наср» – Роналду: «Переход вдохновит клуб, лигу, нацию и поколения мальчиков и девочек. Добро пожаловать в твой новый дом, Криштиану»

«Аль-Наср» – Роналду: «Переход вдохновит клуб, лигу, нацию и поколения мальчиков и девочек. Добро пожаловать в твой новый дом, Криштиану»

«Аль-Наср» поприветствовал Криштиану Роналду. «Это больше, чем сотворение истории. Это подписание, которое вдохновит не только наш клуб на достижение еще большего успеха, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией самих себя.

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