В Петербурге у причала затонул теплоход

В Петербурге ушел под воду пассажирский теплоход «Джульетта», что вызвало разлив нефтепродуктов. Об этом во вторник, третьего декабря, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в телеграм-канале ведомства.
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