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Царьград

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Guardian: украинские беженцы в Европе могут остаться без крыши над головой

Guardian: украинские беженцы в Европе могут остаться без крыши над головой

Страны ЕС сокращают программы помощи, из-за которых украинцы не могут прижиться на новых местах.Издание The Guardian пишет, что львиная доля украинцев, бежавших в Европу, могут остаться без крыши над головой.

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