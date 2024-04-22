Володин: Россия может принять симметричные решения после изъятия ее активов

Россия может принять "симметричные решения" после изъятия активов РФ в пользу Украины, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обвинив Вашингтон в "краже" из-за одобренного два дня назад законопроекта о конфискации российских средств в пользу Киева.