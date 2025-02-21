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Царьград

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"Пугачёвская плесень" против бульдозеров. Во сколько обойдётся снос замка "примадонны"?

"Пугачёвская плесень" против бульдозеров. Во сколько обойдётся снос замка "примадонны"?

Стало известно, во сколько обойдётся снос замка Пугачёвой в Подмосковье. Соседи певицы жалуются на ржавые ворота и "пугачёвскую плесень", однако привлечение бульдозеров может влететь в копеечку.

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