Зверев о победе на «Ролан Гаррос»: «Я две недели ходил с полными штанами»

Александр Зверев обсудил с Энди Роддиком свою победу на «Ролан Гаррос». – Мне всегда нравилось, что ты открыто говорил: «Не буду вам врать, моя цель – выиграть турнир «Большого шлема».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым