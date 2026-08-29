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Зверев о победе на «Ролан Гаррос»: «Я две недели ходил с полными штанами»

Александр Зверев обсудил с Энди Роддиком свою победу на «Ролан Гаррос». – Мне всегда нравилось, что ты открыто говорил: «Не буду вам врать, моя цель – выиграть турнир «Большого шлема».

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